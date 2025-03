Everton ativa cláusula de compra para contratar Alcaraz, do Flamengo

O Everton, da Inglaterra, quer Carlos Alcaraz de forma definitiva. Afinal, o clube inglês ativou a cláusula de compra e pagará R$ 112 milhões ao Flamengo pelo jogador. O atleta foi negociado por empréstimo no final de janeiro para a Inglaterra. A informação é do jornalista German Garcia Grova, do canal esportivo argentino “TyC Sports”.

No contrato de empréstimo, Flamengo e Everton definiram que o clube inglês teria que comprar o jogador em definitivo caso o mesmo atuasse em, pelo menos, seis jogos como titular. Até o momento, o meio-campista começou três partidas entre os 11 iniciais, cumprindo metade do requisito. No entanto, Alcaraz chamou atenção por suas atuações pelo time inglês.

O Flamengo emprestou Alcaraz ao Everton até junho deste ano. Isso porque, após conversa com o técnico Filipe Luís, o meio campista entendeu que não era uma das prioridades no elenco e não teria espaço no time titular do clube. Agora, com a opção de compra ativada, o Fla irá embolsar praticamente o valor total que investiu para contratar o jogador, na temporada passada.

Alcaraz, afinal, chegou à equipe carioca em setembro de 2024, como reforço mais caro da história do clube: 20 milhões de dólares (R$ 110,6 milhões na cotação da época). A negociação pegou os torcedores de surpresa.