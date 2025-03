Elenco do Corinthians fica na academia e faz trabalho de força; goleiros vão a campo

Atividade na parte interna do CT do clube não contou com os cinco selecionáveis, que devem voltar nos próximos dias

O Timão informou que os atletas ficaram na parte interna do CT cumprindo uma programação definida pela comissão técnica. Por outro lado, os goleiros mantiveram o trabalho habitual com os preparadores.

Os jogadores do Corinthians voltaram aos treinos no CT Joaquim Grava nesta segunda-feira (24). O plantel realizou uma atividade de força na academia ainda sem a presença dos cinco jogadores convocados para suas seleções durante a Data Fifa. Dessa forma, apenas os goleiros foram a campo.

O Corinthians terá o retorno de André Carrillo (Peru), Félix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela), Memphis Depay (Holanda) e Ángel Romero (Paraguai) nos próximos dias. Eles são esperados para a partida contra o Palmeiras, na próxima quinta-feira (27), na Neo Química Arena, pela decisão do Campeonato Paulista. O jogo está marcado para as 21h30 (de Brasília).

Corinthians joga pelo empate para ser campeão estadual

No duelo de ida, no Allianz Parque, o Corinthians fez 1 a 0 no Alviverde e tem a vantagem do empate para se sagrar campeão paulista. Outro ponto a favor do Timão é o apoio maciço de sua torcida na Neo Química, que pode ser crucial para chegar à conquista.

Em entrevista à TV oficial do clube, Talles Magno falou sobre a preparação do Timão para o duelo decisivo.

“Todos os jogadores do Corinthians estão preparados e dispostos a fazer de tudo por este título. O grupo está bem física e mentalmente. Estamos confiantes para essa decisão. Qualquer um dos jogadores quer ser o artilheiro do time no Paulistão, quer fazer gols em finais. Estou lutando por isso, ele (Yuri) também. Se Deus quiser, na final sai um dele e um meu. Que a gente possa sair com os mesmos gols e lutar por esse título”.