Dorival confirma Matheus Cunha e mudanças contra a Argentina

Treinador vai realizar seis mudanças para o embate em Buenos Aires e projetou um duelo pegado, mas respeitoso no Monumental / Crédito: Jogada 10

O técnico Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (24/3), véspera do duelo contra a Argentina. O Brasil encara os ”hermanos” nesta terça (25/3), às 21h, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa. E o treinador confirmou o time titular que entrará em campo no Monumental de Nuñez.

Além das quatro mudanças forçadas, o treinador também decidiu mudar em duas posições na equipe titular. Wesley vai entrar no lugar de Vanderson, na lateral-direita e Matheus Cunha será o homem de referência no ataque, entrando na vaga de João Pedro. Dorival comentou a escolha pelo centroavante.

“Nós temos quatro mudanças necessárias e já definidas e estamos fazendo duas para a abertura da partida. O Matheus Cunha entra no lugar do João e o Wesley no lugar do Vanderson. Os outros quatro por conta de alterações forçadas. Mas sei que com seis mudanças, vamos ter uma equipe forte para conseguir competir contra um grande adversário”, disse Dorival, que prosseguiu. “O Matheus tem liberdade de movimentação junto com o Vini, ora um segundo atacante, ora um centroavante, vai depender muito de como a Argentina vai se posicionar. Esperamos que tenha um jogo que flua contra o adversário amanha”, completou o treinador. Assim, o Brasil que deve encarar a Argentina tem: Bento; Wesley, Murillo, Marquinhos e Guilherme Arana; André, Joelinton e Raphinha; Rodrygo, Vinícius Júnior e Matheus Cunha.

Dorival espera clássico brigado, mas respeitado Um Brasil x Argentina nunca será normal e o clima construído em volta do jogo vem sendo de uma verdadeira batalha. Contudo, Dorival fez questão de frisar o bom momento do adversário e espera que a partida seja resolvida dentro das quatro linhas. “É um grande clássico do futebol mundial. Vai existir a luta, mas acima de tudo o respeito entre as duas equipes. Nos vamos buscar jogar futebol. Estamos indo jogar lá com o atual campeão do mundo e da Copa América, que mais venceu nestes últimos anos. Procurar jogar o melhor futebol, buscar o resultado, respeitando em todas as condições, mas também sendo respeitado. Entendo que uma partida de futebol se resolve dentro de campo. Um duelo, mas tudo sendo resolvido nas quatro linhas”, falou o treinador. Por fim, Dorival ainda defendeu seu trabalho e disse que não vem tendo tempo hábil para preparar a equipe para um futebol mais vistoso.