Criciúma lança segunda camisa em alusão a item emblemático da cidade; confira

O Criciúma lançou a sua segunda camisa para a temporada. A produção em parceria com a Volt Sport simboliza uma homenagem a um dos elementos mais icônicos da cidade: o petit-pavé. Assim, a peça conta com um design, em que há um domínio da cor branca. Uma combinação do amarelo e preto está presente na região dos ombros. Os tradicionais mosaicos que fazem parte da identidade cultural do município, portanto, são a inspiração para a estampa especial na peça.

O detalhe inovador da camisa está nos desenhos do escudo do clube aplicados na região do peito em referência ao petit-pavé, criando um visual elegante e cheio de significado para os torcedores carvoeiros. Além disso, o manto é confeccionado em tecido jacquard, trazendo uma textura especial, e conta com propriedades térmicas e proteção contra raios solares.