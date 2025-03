Com pouco espaço, André Henrique desperta interesse de brasileiros e pode deixar o Grêmio

Com pouco espaço no elenco do Grêmio, o atacante André Henrique desperta o interesse de clubes brasileiros em seu futebol. O Tricolor só deseja liberar o jogador mediante compensação financeira, o que tem prejudicado as negociações, segundo o “ge”.

André Henrique, de 23 anos, tem contrato até dezembro de 2026. No ano passado, passou grande parte da temporada recuperando-se de lesões, inclusive uma multiligamentar no tornozelo direito. Dessa maneira, voltou a ficar à disposição somente em 2025. No entanto, disputou apenas quatro jogos, sendo um como titular. Marcou um gol contra o Monsoon e entrou em campo pela última vez contra o Ypiranga, no dia 15 de fevereiro.