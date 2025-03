Colômbia x Paraguai: onde assistir, escalações e arbitragem

Próximos na tabela de classificação, Colômbia e Paraguai se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h (de Brasília), pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A partida será no Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia. Os colombianos ocupam a sexta posição, com 19 pontos, enquanto os paraguaios estão na quinta colocação, com 20.

Onde assistir

A partida entre Colômbia e Paraguai, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, aliás, terá a transmissão do Sportv e Globoplay.