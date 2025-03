Chile x Equador: onde assistir, escalações e arbitragem

Os donos da casa, em último, com nove pontos, precisam voltar a pontuar se querem retornar à Copa do Mundo após 12 anos. O Equador, em segundo mesmo começando as Eliminatórias com -3 pontos, não podem “sentar à sombra”, já que estão apenas três pontos à frente do sexto colocado (Colômbia). Vamos conferir, então, como chegam as seleções?

As Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 se encaminham para o fim. E, nesta terça-feira (25) – dia de rodada cheia -, Chile e Equador medem forças no Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago (CHL), pela 14ª rodada. A bola rola às 21h (de Brasília).

Como chega o Chile

O Chile é dono da pior campanha dentre os mandantes nas Eliminatórias, apesar de seu último jogo em casa ser com vitória sobre a Venezuela. La Roja, no entanto, vem de derrota por 1 a 0 para o Paraguai, caindo para a última posição na tabela.

Vargas, do Nacional-URU, é a principal esperança de gols do chileno. Afinal, seus três gols nas Eliminatórias foram em jogos em casa. Com cinco rodadas para o fim do qualificatório, o Chile precisa da vitória para se aproximar ao menos do sétimo colocado (Bolívia), que vai para a repescagem. Atualmente, La Roja vem quatro pontos atrás e pode reduzir essa desvantagem para apenas um, seguindo sonhando com vaga na Copa – não vai desde 2014, quando caiu perante o Brasil nas oitavas de final.

Como chega o Equador

O Equador, por sua vez, não tem tantas participações em Copas: apenas quatro, contrastando com as nove idas do Chile ao Mundial. Mas o time, que tem Enner Valencia, do Inter, como principal nome, vem de participação em 2022, no Qatar.