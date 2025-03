Cássio reconhece mau início de ano no Cruzeiro: ‘Mineiro abaixo’

Após o empate do Cruzeiro com o Red Bull Bragantino em 1 a 1 no último final de semana, o goleiro Cássio fez uma análise da sua temporada até aqui pela Raposa. De forma bem honesta, o camisa número 1 do time mineiro reconheceu que está deixando a deseja. Entretanto, ele assegurou que irá melhorar em breve.

“Fiz um Mineiro abaixo. Sempre fui muito honesto, nunca me escondi de críticas. Mas sei quem eu sou, do meu potencial, e continuei trabalhando. Tenho certeza que vou contribuir muito no restante do ano para o Cruzeiro” comentou Cássio.