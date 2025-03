Botafogo quer avançar projeto para construção de novo estádio

Thairo Arruda, CEO da SAF do Alvinegro, foca em infraestrutura do clube em 2025 e busca melhorias de médio a longo prazo

Além de mudanças no CT Loinier, o Botafogo já tem um projeto de construção de estádio. O clube quer iniciar o quanto antes as obras para desenvolver as infraestruturas do clube. Os primeiros passos para esse projeto e o da reforma do CT diz respeito a questões burocráticas e financeiras. Além disso, a diretoria ainda busca um terreno para esse novo estádio.

“Esse é o nosso foco, mas esse é o ano que a gente quer começar a desenvolver as infraestruturas do clube que estão bem defasadas. E claro que as obras de CT e obras do “estádio 2″ são de longo prazo, que demoram um, dois ou três anos”, disse Thairo Arruda, CEO da SAF do Botafogo, em entrevista exclusiva ao Sportv.