Botafogo e Vitória se desentendem por Janderson

O centroavante Janderson virou motivo de um desentendimento entre Botafogo e Vitória nesta semana. O Glorioso alega que o Leão deve R$ 1 milhão por pagamentos atrasados pela compra do jogador. O Rubro-Negro, contudo, nega este débito e afirma que efetuou o valor à vista. Os agentes do atleta, por sua vez, estão em consonância com o Mais Tradicional. A informação é do jornal “O Globo”.

Estas cifras que o Botafogo reivindica são dois pagamentos de R$ 500 mil. Um pela última parcela e outro por uma meta alcançada – a classificação do Vitória para a Copa Sul-Americana, com Janderson em, pelo menos, 60% do time baiano na última edição do Campeonato Brasileiro.