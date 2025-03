Bolívia x Uruguai: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções abrem a 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, nesta terça-feira (25), às 17h (de Brasília), no Municipal de El Alto, em La Paz

Bolívia e Uruguai fazem duelo, nesta terça-feira (25), às 17h (de Brasília), em jogo válido pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa. A partida será no Estádio Municipal de El Alto, em La Paz, na Bolívia. Em termos de classificação, a Celeste ocupa a quarta colocação colocação, com 20 pontos. Do outro lado, os bolivianos estão em sétimo, posição que daria vaga na repescagem à Copa do Mundo.

Aliás, o último jogo entre Uruguai e Bolívia foi em junho de 2024 na Copa América nos Estados Unidos. Na ocasião, Darwin Núñez, Facundo Pellistri, Fede Valverde, Maxi Araújo e Rodrigo Betancur balançaram as redes, e o placar no MetLife Stadium terminou 5 a 0.