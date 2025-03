Atlético divulga logo comemorativa do aniversário de 117 anos; veja

O Atlético divulgou em suas redes sociais a logo comemorativa pelos 117 anos do clube. A data de aniversário é na terça-feira (25) e impulsiona os torcedores a celebrarem em Belo Horizonte. No último domingo, houve um evento comemorativo intitulado “Treinão de Aniversário”, onde ocorreram atividades de caminhada e corrida, com largada na sede do clube, no bairro de Lourdes, e percurso pela região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Os últimos anos, aliás, foram marcados pela vigília habitual sob organização de torcedores na sede de Lourdes, além da realização de foguetório na Arena MRV. O clube teve fundação em 25 de março de 1908 por um grupo de estudantes no coreto do Parque Municipal da capital mineira.