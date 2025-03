Atlético confirma renovação de contrato com Alan Franco

Volante chegou ao Atlético em 2020 e agora é uma das principais peças do Atlético comandado por Cuca

O Atlético confirmou, na tarde desta segunda-feira (24), a renovação do contrato do volante Alan Franco. O jogador tem sido titular absoluto desde o retorno de Cuca à Cidade do Galo. O vínculo de Franco, que se encerraria nesta temporada, foi estendido até 2027.

Franco chegou ao Atlético em 2020. Após um período no clube, foi emprestado ao Charlotte, dos EUA, após ser ficado fora dos planos da comissão técnica em 2021. Em 2022, atuou pelo Talleres, da Argentina. Em 2023, após 18 meses fora, retornou ao time.