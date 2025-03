Argentina x Brasil: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleção Brasileira encara os atuais campeões do mundo, em Buenos Aires, tentando encaminhar vaga para a próxima Copa do Mundo

O maior clássico das américas acontece nesta terça-feira (25/3). Brasil e Argentina medem forças às 21h30, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, pela 14° rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Os ”Hermanos” lideram a tabela com 28 pontos e precisa de apenas um empate para se garantir no Mundial de 2026. Já a Canarinho está na terceira posição, com 21 pontos e pode terminar esta Data-Fifa na segunda colocação.

Como chega a Argentina

A atual campeã do mundo não terá seus dois principais artilheiros contra o Brasil. Afinal, Lionel Messi e Lautaro Martínez, lesionados, sequer foram convocados por Scaloni e estão fora. Assim, todos os olhos se voltam para Julián Alvarez, atacante do Atlético de Madrid e principal nome no ataque argentino. Além disso, Rodrigo De Paul, que foi poupado contra o Uruguai, volta ao time titular e começará o embate contra a Seleção Brasileira. Em contrapartida, Nico González, que recebeu acabou expulso na última rodada das Eliminatórias, também será desfalque.

A Argentina, contudo, mesmo com desfalques, segue em grande fase. Afinal, os ”hermanos” venceram o Uruguai, fora de casa, em seu último compromisso pelas Eliminatórias. Thiago Almada, ex-Botafogo, marcou para os atuais campeões do mundo que agora precisa de apenas um empate contra o Brasil, para garantir sua vaga no Mundial de 2026.

Como chega o Brasil

Dorival Júnior não poderá contar com Alisson e Gerson, lesionados, além de Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, suspensos. Assim, ele prepara seis mudanças para o duelo contra a Argentina. No gol, Bento deve ficar com a titularidade. Apesar da chegada do experiente Weverton, Dorival tem confiança no goleiro do Al-Nassr, que vem sendo convocado constantemente. Já na zaga, Murillo levou a melhor sobre Léo Ortiz e deve fazer dupla com Marquinhos. Além disso, na lateral-direita, Wesley, que agradou contra a Colômbia, treinou como titular e pode começar em Buenos Aires. Já no meio de campo, André e Joelinton deve formar a dupla de volantes nos lugares de Bruno Guimarães e Gerson. Por fim, o comandante vai substituir João Pedro por Matheus Cunha como homem de referência na equipe.