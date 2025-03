Nova Caledônia x Nova Zelândia: onde assistir, escalações e arbitragem

Nova Caledônia e Nova Zelândia decidem, nesta madrugada de segunda-feira, 24/3, às 3h (de Brasília), a final das Eliminatórias da Oceania. O jogo será no Estádio Eden Park, em Auckland (a Nova Zelândia é o país-sede da semifinal e final da competição). Quem vencer garante vaga na Copa do Mundo de 2026. Assim, se juntará aos já classificados Estados Unidos, Canadá e México, além do Japão, o primeiro classificado jogando as eliminatórias. Mas o perdedor não sairá de mãos abanando. Afinal, irá para a repescagem mundial, que oferece duas vagas para a Copa do Mundo.

Como chega a Nova Caledônia

Estar na final já é considerado uma vitória para os caledônios.Afinal, sabem que é quase impossível vencer uma seleção que é fisicamente, taticamente e mentalmente bem superior nesta final.

No entanto, há qualidade na equipe, principalmente no seu camisa 10, Georges Gope-Fenepej, que arrasou o Taiti na semifinal, fazendo dois gols, e é o vice-artilheiro das Eliminatórias (com três gols). Este jogador de 36 anos, que atua no futebol amador da França, mas já jogou em times da elite no passado (Troyes e Amiens), é o cérebro da criação e do ataque. Assim, mais uma vez tentará fazer a diferença. Há uma dúvida na escalação do técnico Johann Sidaner, que é francês. O atacante Katrawa se manchucou contra o Taiti e pode ceder vaga a Waya, que fez o terceiro gol de sua seleção no 3 a 0 na semifinal.

“Fiquei absolutamente surpreso com nossa atuação diante do Taiti. Estou muito orgulhoso do que o time conquistou hoje. Georges Fenepej foi magnífico. Espero que repita a sua grande atuação nesta final” disse o treinador Johann Sidaner, ao site oficial da Fifa.