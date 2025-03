Matheus Alves tem sondagens do exterior, mas prioriza renovação

O meia-atacante Matheus Alves, joia do São Paulo, tem recebido sondagens de times do exterior. De acordo com o “Uol”, aliás, o jovem de 20 anos despertou interesse de clubes da Alemanha, Espanha, França e Arábia Saudita. Entretanto, a prioridade do jogador é renovar com o Tricolor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A primeira proposta acabou sendo considerada baixa. Assim, as duas partes voltaram a conversar após a conquista do campeonato de juniores, mas a pedida novamente foi aumentada. A negociação chegou a avançar com a participação do presidente Júlio Casares nas conversas com o empresário Giuliano Bertolucci. Contudo, novamente as conversas foram paralisadas. Existe uma expectativa que as tratativas voltem nos próximos dias. O principal empecilho para o acordo novo sair se dá pelo status do atleta dentro do clube.