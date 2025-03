Marquinhos espera clima de Libertadores na Argentina: ‘Ambiente hostil’

“Chegou nossa hora de ganhar. Sabemos que não vai ser fácil, temos que estar no melhor dia. Estar bem fisicamente e mentalmente. Como eu mesmo disse, são momentos diferentes, mas nunca vai ser um jogo qualquer, apenas um amistoso, apenas uma partida de eliminatórias. É uma final, essa é a mentalidade, essa é a motivação. Tenho certeza que do outro lado não vai ser diferente. Já enfrentei algumas vezes e sei que vai ser difícil. Agora é trabalhar para trazer estes três pontos pra gente”, falou Marquinhos.

Por fim, o defensor também comentou que um Brasil e Argentina nunca é um jogo comum, mas vê as duas equipes em momentos distintos. Os ”Hermanos” são os atuais campeões do mundo, enquanto a Canarinho está em um processo de renovação.

“Pela história nunca vai ser diferente, principalmente lá. Tem essa energia de Libertadores. Todas as vezes que enfrentam0s com a Seleção, foi com essa energia, esse ambiente bom de se jogar, mesmo não sendo a nosso favor, a energia é boa. Acho que vai ser bom, esse ambiente de Libertadores que todos conhecem, eu também pelo clube (Corinthians em 2012). Não é nada novo, apesar de esperar um ambiente pesado, hostil, estamos preparados, principalmente mentalmente”, completou o defensor

“Acho que Argentina e Brasil é sempre um jogo a parte, muita historia envolvida, muitos confrontos. Todos os que joguei, não teve um que foi diferente disso, naquele estilo, muito jogo disputado, de duelo, aguerrido. Que as duas equipes se matam a cada bola. Espero que este jogo de terça não vai ser diferente. São duas equipes que vivem momentos diferentes. Argentina recém campeã do mundo, com mais estabilidade, a gente vem com algumas mudanças, mas se entendendo no estilo de jogo, crescendo a cada jogo”, disse o zagueiro, que seguiu.

“Independente do momento que as seleções vivem, é sempre um jogo difícil e nós jogadores, que sonham em estar na Seleção, é o jogo que a gente gosta e quer jogar. Motivação é fácil pra todos que estamos num jogo como este e preparar da melhor forma e buscar um resultado positivo. Crescer, fazer um bom jogo e ter confiança para um jogo tão importante”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.