Juventus demite Thiago Motta. Croata assume a vaga

A Juventus anunciou neste domingo, 23/3, que o brasileiro-italiano Thiago Motta não é mais o treinador da equipe. O motivo foram as atuações muito abaixo do esperado da equipe. Para o seu lugar, entra o croata Igor Tudor, velho conhecido, já que foi auxiliar técnico em 2020 e 2021.

Thiago Motta na Juventus

Paulista de São Bernardo do Campo, Thiago Motta, que atuava como apoiador quando jogador. Teve passagens por grandes clubes, como Barcelona, Atlético de Madrid, Inter de Milão e PSG. Além disso, naturalizou-se italiano e defendeu a seleção da Itália de 2011 a 2018. Ex-jogador da seleção italiana, Motta teve uma temporada muito boa na temporada passada. Assim, levou o Bologna à Champions. No entanto, desde que assumiu a Juventus e implantou uma série de mudanças, como a saída de Danilo (atualmente no Flamengo) – era o capitão e mal jogava sob seu comando – as coisas não ocorreram como esperado.