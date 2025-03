Inglaterra x Letônia: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um confronto já decisivo pelo topo do Grupo K nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 da UEFA, Inglaterra e Letônia se enfrentam no Estádio de Wembley, nesta segunda-feira (24), às 16h45. A era de Thomas Tuchel no comando dos Três Leões começou bem: uma vitória por 2 a 0 sobre a Albânia na sexta-feira (21). Enquanto isso, a seleção letã garantiu um triunfo apertado por 1 a 0 contra Andorra fora de casa. Curiosamente, esta será a primeira vez que Inglaterra e Letônia se enfrentam em um jogo oficial de seleções masculinas.

Enquanto Lewis-Skelly e Kane receberam muitos elogios na sexta-feira (21), um jogador não teve tanta sorte. Anthony Gordon, que entrou no segundo tempo no lugar de Marcus Rashford, se lesionou pouco depois e foi cortado.

Já a Letônia não sofreu novas baixas após a vitória sobre Andorra. O meio-campista Deniss Melniks foi substituído no intervalo por Sits, mas tudo indica que foi apenas uma mudança tática de Nicolato, que quis deixar o time mais ofensivo no segundo tempo.

No entanto, essa postura mais agressiva dificilmente será adotada desde o início no confronto em Wembley. Mesmo assim, Sits, que atua no Helmond Sport, da segunda divisão holandesa, pode ganhar uma chance no ataque no lugar de Dmitrijs Zelenkovs ou Vladislavs Gutkovskis.

INGLATERRA X LETÔNIA

Eliminatórias Europeias – Grupo K

Data e horário: 24/3/2025, às 16h45

Local: Estádio Wembley, em Londres, Inglaterra

INGLATERRA: Pickford; James, Guehi, Colwill, Livramento; Rice, Henderson; Bowen, Bellingham, Rogers; Kane. Técnico: Thomas Tuchel

LETÔNIA: Zviedris; Jurkovskis, Balodis, Cernomordijs; Savalnieks, Melniks, Savaljevs, Ciganiks; Zelenkovs, Ikaunieks; Gutkovskis. Técnico:

Árbitro: Orel Grinfeld (ISR)

Assistentes: Roi Hasan (ISR) e Idan Yarkoni (ISR)

VAR: Ziv Adler (ISR)

