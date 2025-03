Grêmio encaminha saída de Natã Felipe para o Juventude

Zagueiro de 23 anos está sem espaço no Grêmio

O Grêmio encaminhou a venda do zagueiro Natã Felipe para o Juventude. Embora os valores não tenham sido revelados, sabe-se que o Tricolor terá 40% dos direitos econômicos, o que pode render uma quantia financeira para o Tricolor em caso de revenda futura.

Revelado pelo próprio Grêmio, o zagueiro completará 24 anos em junho. Ele já teve um empréstimo ao Aimoré entre 2021 e 2022 e estava sem espaço no time comandado por Gustavo Quinteros. Aliás, o defensor jogou apenas duas vezes neste ano, contra Moonson e Ypiranga. Em ambos os jogos do Campeonato Gaúcho, o Tricolor atuou com time reserva.