Geórgia arrasa Armênia na repescagem da Liga das Nações

No fim da manhã deste domingo, 23/3, em jogo por uma das repescagem da Liga das Nações, a Geórgia arrasou a Armênia no jogo de volta. Após vencer na ida por 3 a 0, fora de casa, desta vez, em seus domínios, no Estádio Boris Paichadze em Tbilisi, goleou por 6 a 1 Somente no primeiro tempo, os georgianos já venciam por 5 a 0, gols de Kiteishvili (dois), Mikautadze (dois) e Chakvetadze. Na etapa final, a Armênia descontou com Sevikyan. Contudo, o astro Kvaratskhelia deixou o dele fechando o placar.

Esta vitória manteve a Geórgia no Grupo B (a Segundona) da Liga das Nações. Já a Armênia vai seguir na Terceirona na próxima edição da Nations.