França vence a Croácia nos pênaltis e está na semi da Nations

A França, em ritmo avassalador, venceu a Croácia por 2 a 0 pela volta das quartas de final da Nations League, com gols de Olise e Dembélé. Como os croatas tinham vencido a ida pelo mesmo placar, o duelo foi para os pênaltis, quando os franceses fizeram 5 a 4 no Stade de France e confirmaram a vaga.

O duelo foi um reencontro entre o campeão (França) e o vice da Copa do Mundo da Rússia de 2018. Curiosamente, as duas seleções seguem com os mesmos técnicos desde então: o francês Didier Deschamps e o croata Zlatko Dalić.

França avassaladora

A França, como não poderia deixar de ser, dominou o primeiro tempo. No entanto, não abriu o placar. Mbappé, que atuou como centroavante, perdeu vários gols. O volante Tchouaméni, colega de Real Madrid, também perdeu uma grande chance. O meia Olise, do Bayern, e o atacante Dembélé, do PSG, destacaram-se com boa movimentação. O atacante Barcola, também do PSG, foi outro a levar perigo, invadindo a área e exigindo linda defesa de Livakovic.

A Croácia, muito acuada dentro de campo, cometeu muitas faltas e foi para o intervalo com três cartões amarelos. Com a bola no pé, o time visitante pouquíssimo fez e sequer levou perigo ao gol de Maignan.

Insistência premiada, e vaga assegurada

As equipes voltaram do intervalo com as mesmas escalações e com as mesmas posturas em campo. Aos seis, Caleta-Car derrubou Mbappé na entrada da área. Olise cobrou com perfeição e abriu o placar. Pouco depois, o francês apareceu novamente. Ele lançou na área, e a bola ia entrando, mas Sutalo se antecipou e evitou o gol. Aos 30, Dembélé foi à linha de fundo e cruzou para Mbappé perde grande chance sozinho praticamente na marca do pênalti.