Em jogo eletrizante, Alemanha despacha Itália e avança à semifinal da Liga das Nações

A classificação foi garantida no primeiro tempo impecável dos alemãs sobre os italianos no empate em 3 a 3, no BVB Stadion Dortmund / Crédito: Jogada 10

Foi eletrizante, mas a Alemanha despachou a Itália e segue viva em busca do título inédito da Liga das Nações. A vitória por 5 a 4 no agregado foi construída no impecável primeiro tempo da seleção alemã no BVB Stadion Dortmund, mas o conforto no placar não a eximiu de sofrer sustos na etapa final. Agora, os alemães enfrentarão Portugal ou Dinamarca na semifinal da competição. Kimmich, Musiala e Kleindienst marcaram os gols do empate de 3 a 3 na tarde deste domingo, 23, na Alemanha. A Itália diminuiu com dois tentos de Moise Kean e um de Raspadori, ambos na etapa final, mas acabou eliminada devido à derrota no duelo de ida.

Lá vem eles de novo O placar reflete fielmente o que foi o primeiro tempo: jogo de uma seleção só. Massacre, passeio, vareio, atropelo… pode escolher. A seleção alemã indicou desde o apito inicial que seria impiedosa sob seus domínios e não se sustentaria na vantagem do empate, conquistada pela vitória por 2 a 1 no duelo de ida. A pressão começou antes mesmo do ponteiro marcar um minuto e só cessou na ida dos times ao intervalo.

Apesar da pressão sufocante, o primeiro gol alemão só saiu aos 29 minutos, após Kleindienst sofrer falta dentro da pequena área. Kimmich assumiu a responsabilidade, fez nevar e converteu o pênalti com frieza para ampliar a vantagem da Alemanha no confronto. Que em nada interferiu na postura dos donos da casa. Já o segundo gol alemão resume bem o primeiro tempo da Itália, uma lambança completa. Aos 36′, Kimmich cobrou escanteio rápido e aproveitou a desconexão da zaga italiana, que reclamava de uma falta no lance e sequer havia se posicionado defensivamente. Musiala, então, só teve o trabalho de empurrar para dentro do gol. “Lá vem eles de novo”, pois é, veio. Ainda deu tempo de mais um gol da Alemanha, este aos 44′ e da cabeça de Kleindienst. Kimmich recebeu a bola livre de marcação e cruzou de forma precisa para o atacante transformar o confronto em goleada por 5 a 1 no agregado.

Segundo tempo A etapa final começou com uma inversão de papéis. Os italianos, bem como os alemães, levaram três minutos para fazer o que não conseguiram em todo primeiro tempo. Isso porque o atacante Kean aproveitou o erro defensivo da Alemanha para roubar a bola na entrada da área e acertar um lindo chute no ângulo. Um tento que não representou um alívio à situação, mas teve gosto de esperança. O domínio absoluto dos alemães no primeiro tempo deixou lições aos italianos para os minutos finais. Não à toa, a Itália voltou com uma postura bem distinta e passou a controlar mais a posse de bola, além de explorar melhor os espaços para atacar. A Alemanha, em contrapartida, soube lidar com a pressão inicial e retomou o domínio aos 12′. Mas o segundo tempo tinha dono: Moise Kean. Aos 23′, Raspadori encontrou o atacante na pequena área, que chutou colocado para balançar novamente as redes e deixar a Itália ainda mais viva no jogo. A pressão italiana seguiu pelos minutos seguintes até que o árbitro marcou pênalti para Azzurra aos 30′. O juiz viu falta do zagueiro alemão em italiani, mas voltou atrás na decisão após análise no VAR.