Em grande jogo, Espanha elimina a Holanda nos pênaltis e segue em busca do bi na Liga das Nações

Time espanhol fica por três oportunidades na frente do marcador, mas vence nas penalidades máximas e avança as semifinais para pegar a França

Na prorrogação, um novo empate, Yamal marcou para a Espanha e Simons empatou para a Holanda. Assim, nas penalidades máximas, o meia Pedri, do Barcelona, converteu a cobrança decisivo e colocou a Espanha na semifinal do torneio. Campeão em 2023, os espanhóis buscam o bicampeonato do torneio.

Espanha e Holanda protagonizaram um grande jogo neste domingo (23) pela segunda partida das quartas de final da Liga das Nações. Após o empate de 2 a 2 no primeiro jogo, o placar se repetiu, desta vez no Estádio Mestalla, em Valência, casa dos espanhóis. Oyarzabal marcou duas vezes para os mandantes, enquanto Depay e Maatsen empataram para os visitantes. Desse modo, nos primeiros 90 minutos, o jogo encerrou em igualdade.

Primeiro tempo dos donos da casa

Na etapa inicial, a Espanha pressionou a Holanda e abriu o placar logo aos sete minutos. Oyarzabal sofreu pênalti, cobrou e marcou no Estádio Mestalla, em Valência: 1 a 0, para os espanhois. Depois, La Roja criou várias chances para ampliar, mas parou no goleiro Verbruggen. Já os holandeses pouco produziram nos primeiros 45 iniciais e não levaram perigo.

Depay, do Corinthians, marca e Holanda busca o jogo

No segundo tempo, a Holanda não fez diferente e partiu para cima da Espanha. O craque do Timão, Memphis Depay, sofreu um pênalti, cobrou e empatou o jogo aos seis minutos. O confronto seguiu equilibrado até que Oyarzabal mostrou oportunismo novamente e marcou de cabeça após o goleiro rebater uma cavadinha do próprio meia na grande área: 2 a 1. No entanto, sob comando de Ronald Koeman, o time visitante, buscou o empate novamente com uma bela finalização de Maatsen, estreante na seleção, após receber ótimo passe de Xavi Simons: 2 x 2.

Novo empate na prorrogação

Já na prorrogação, a estrela do craque Lamine Yamal brilhou. Ele recebeu um lindo lançamento de Huijsen, cortou para a perna esquerda e chutou, sem chances para Verbruggen. Contudo, a Holanda foi buscar o placar pela terceira e Xavi Simons, sofreu uma penalidade máxima do goleiro adversário e ele mesmo converteu: 3 a 3. Ainda teve tempo de Unai Simón salvar os atuais campeões com uma defesa aos 120 minutos.