Edição inédita do Brasileirão Série B Sub-20 vai começar

Um dos principais torneios das categorias de base do futebol nacional, o Brasileirão tem agora uma extensão que para alavancar o desenvolvimento de jovens atletas. A Série B Sub-20 começa na próxima quarta-feira (26) e reúne 16 clubes. Separados em dois grupos de oito times cada, Avaí, Botafogo-SP, Brusque, Ceará, Chapecoense, Coritiba, CRB, Criciúma, Goiás, Ituano, Operário, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Sport, Vila Nova e Vitória disputam um turno único. Na sequência, os clubes classificados encaram a fase de mata-mata de olho no título do campeonato. A edição inaugural da competição foi elaborada para substituir o antigo Brasileirão de Aspirantes

Botafogo-SP

Ceará

CRB

Goiás

Sampaio Corrêa

Sport

Vila Nova

Vitória

Grupo B Avaí

Brusque

Chapecoense

Coritiba

Criciúma

Ituano

Operário

Ponte Preta O Botafogo-SP vai em busca de uma campanha sólida no torneio inédito. De acordo com André Leite, coordenador das categorias de base, todos na agremiação enxergam como uma grande chance de ter uma competição, de um nível altíssimo de enfrentamento, com escolas acostumadas a revelar atletas. “É uma grande oportunidade de estar expondo os nossos atletas, dando experiência a eles e de fazer com que eles participem e ganhem minutagem”, afirma

O mesmo pensa João Marcelo Barros, coordenador geral da base do Sport. Ele, que revelou Juninho Pernambucano, aposta em um bom desempenho na competição "Uma competição nacional para o calendário do Sub-20 é fundamental no processo de desenvolvimento do atleta. Foi um movimento importante da CBF expandir a competição. Entendemos que o Sport vem se consolidando no cenário nacional como um dos principais clubes formadores e a expectativa na disputa da competição é por título".