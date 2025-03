CR7 perde pênalti, marca e vê surgir novo herói em classificação de Portugal

Nada é simples para Portugal. Em desvantagem pela derrota para a Dinamarca por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações, os lustianos deram a volta por cima de forma mastodôntica, digna de uma epopeia de Luis de Camões. Neste domingo (23), no José Alvalade, em Lisboa, os patrícios venceram os nórdicos por 5 a 2, na prorrogação, em um encontro cheio de idas, vindas e reviravoltas, com seus heróis e vilões.

Portugal começou melhor, pressionando bem o adversário. O gol parecia questão de minutos. E assim seria se Cristiano Ronaldo estivesse mais inspirado. O craque sofreu pênalti, foi para a marca da cal, mas não conseguiu superar Schmeichel, que defendeu o disparo. A despeito da fase de CR7 na Liga das Nações, os deuses do futebol deram mais uma chance aos lusitanos. Andersen, de cabeça, contra o próprio patrimônio, abriu o placar para os donos da casa, consolidando um 1 a 0 improvável antes do descanso.

Castigo e redenção

A Dinamarca, mesmo em desvantagem, foi criando coragem e tomando confiança para não ficar só na retranca. Kristensen, logo no começo do segundo tempo, subiu mais do que a zaga de Portugal e empatou o jogo. Os patrícios, então, foi para o “tudo ou nada”. Fernandes acertou a trave. Em seguida, Cristiano Ronaldo se redimiu do pênalti perdido e recolocou a seleção da casa em vantagem. O camisa 7 aproveitou rebote do goleiro adversário e, desta vez, não perdoou.

O jogo virou um verdadeiro “tiroteio”. Eriksen disse a Cristiano Ronaldo que a Dinamarca não se renderia fácil e, no momento mais crítico dos nórdicos, empatou a peleja. Os visitantes, então, recuaram, e Trincão reafirmou Portugal à frente, com gol no fim, fruto de um míssil!

Portugal tem novo herói

Logo no início da prorrogação, de canhota, Trincão, apanhou rebote e deixou Portugal perto da vaga pela primeira vez na série contra os dinamarqueses. Eufórico, o atacante foi abraçar Cristiano Ronaldo, naquele momento, já no banco de reservas. Por seus feitos neste fim de semana, Trincão mereceria uma estátua ao lado de Camões, Bartolomeu Dias e outros heróis da Lusitânia. Mas havia outros nomes que merecem louros. Ramos anotou o quinto gol e pleiteou o seu lugar no panteão. No fim, ficou até fácil.