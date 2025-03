Atlético renova com goleiro campeão sul-americano com a Seleção do Brasil

O Atlético renovou o contrato do goleiro Robert até a temporada de 2029. A assinatura do novo vínculo ocorreu com o ídolo e atual diretor de futebol, Victor Bagy. Destaque da base, o atleta foi campeão do Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira, em torneio realizado entre fevereiro e março deste ano.

Robert, de 20 anos, ainda não estreou oficialmente pelo Atlético. Ele passou a integrar o elenco principal nesta temporada. Sua multa rescisória foi fixada em 60 milhões de euros (cerca de R$ 370 milhões). Ao assinar o novo contrato, o goleiro falou sobre a motivação em permanecer no clube mineiro.