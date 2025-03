Weverton celebra nova convocação e mira vitória na Argentina

Goleiro foi chamado para substituir Alisson, que se lesionou contra a Colômbia e agora quer ajudar Seleção a vencer em solo argentino / Crédito: Jogada 10

Chamado para substituir Alisson na Seleção Brasileira, o goleiro Weverton celebrou mais uma convocação para a Canarinho. O arqueiro realizou seu primeiro treino com o grupo neste sábado (22/3), no Mané Garrincha e estará à disposição de Dorival Júnior para o duelo contra a Argentina. O embate acontece na próxima terça-feira (25/3), às 21h, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Muito feliz de chegar e estar com todos. É sempre um ambiente muito bom, fizemos o nosso primeiro treino, um treino muito bom, já iniciando a preparação para o jogo contra a Argentina. Essa é a melhor forma de começar bem a preparação, com muita intensidade, um trabalho forte e firme. Temos mais dois treinos e com certeza na terça-feira todo mundo vai chegar 100% para fazer um grande jogo”, disse Weverton.

Alisson sofreu um choque de cabeça com o zagueiro Davison Sánchez, no segundo tempo da partida contra a Colômbia e entrou no protocolo de Concussão da Fifa. Assim, ele precisará de alguns dias para voltar a atuar. Weverton lamentou a lesão do companheiro, mas agora espera sair com a vitória em Buenos Aires pelo amigo. “Nós somos brasileiros e, quando a Seleção joga, sentimos a emoção e torcemos juntos, eu estava torcendo e vibrando pela vitória. Na sexta-feira, ter recebido a convocação, com todo o respeito ao Alisson, mas fiquei muito feliz por voltar a vestir a camisa da Seleção e estar aqui com eles agora. Que a gente possa sair com mais uma vitória na terça”, completou o goleiro. Weverton já treina com a Seleção Na atividade liberada para a imprensa, o elenco foi dividido em dois, com alguns fazendo uma roda de bobinho e outros realizando exercícios de passe longo. Além disso, após o aquecimento mais físico, Dorival dividiu os jogadores com coletes para uma atividade de passes rápidos.