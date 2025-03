Vitória x Bahia: Onde assistir, escalações e arbitragem

Após abrir 2 a 0 na ida, Bahia tem boa vantagem para sagrar-se campeão baiano no jogo de volta da final diante do arquirrival, que joga em casa

Neste domingo, 23/3, sai o campeão na Bahia. Afinal, às 16h (de Brasília), no Barradão, rola a partida de volta do Ba-Vi da final. Como venceu por 2 a 0 no jogo de ida, na Arena Fonte Nova, o Bahia será campeão se perder por até um gol. O Vitória joga em seus domínios e, como na Bahia os jogos são em torcida única, terá 100% de apoio dos torcedores rubro-negros para inverter a vantagem.

Caso conquiste o título, o Bahia ampliará a vantagem como o maior campeão baiano, já que tem 50 conquistas contra 30 do Vitória, que é o atual campeão e busca o bi. Contudo, a história pesa a favor do Bahia. Afinal, até hoje, ocorreram outras 18 finais em ida e volta de Ba-Vis. Em todas, o time que venceu o jogo de ida foi o campeão.