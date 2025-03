Vini Jr trabalha em separado no treino da Seleção

Trabalho do Brasil no Mané Garrincha, visando o jogo contra a Argentina, conta com os quatro novos convocados, mas Vini fica de fora / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira iniciou sua preparação para o duelo contra a Argentina, na próxima terça-feira (25/3), às 21h (de Brasília), em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa. Foi a primeira atividade após a vitória sobre a Colômbia por 2 a 1, no Mané Garrincha, na última quinta-feira (20/3). O treinador, aliás, contou com os quatro novos jogadores que chegaram para o jogo contra a Argentina: Weverton, Beraldo, João Gomes e Ederson. Eles chegam para substituir Alisson e Gerson, cortados por lesão, além de Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, suspensos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Contudo, o grande destaque do treino foi Vini Jr, mas não de forma positiva. Isso porque o atacante não treinou com o grupo e fez um trabalho à parte com o fisioterapeuta da Seleção.