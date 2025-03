Vasco vence o Boavista em último jogo-treino antes do Brasileirão

Cruz-Maltino derrota o time de Saquarema por 2 a 1, no CT Moacyr Barbosa, com gols de Payet e Sforza, na manhã deste sábado

O Vasco superou o Boavista por 2 a 1 em jogo-treino disputado na manhã deste sábado (22), no CT Moacyr Barbosa. Os gols do Cruz-Maltino foram de Sforza e Payet. A partida marcou o último teste do time comandado por Fábio Carille antes do início do Campeonato Brasileiro.

A atividade foi dividida em três tempos: dois com 30 minutos e o terceiro com 45. Nos dois primeiros, enquanto as equipes jogavam com seus times titulares, o Boavista venceu por 1 a 0. Os gols do Cruz-Maltino foram no terceiro tempo, após as substituições.