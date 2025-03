Técnico da Argentina elogia Almada e destaca desenvolvimento do jogador na Europa

Meia foi titular no lugar do lesionado Messi e marcou um golaço. Em janeiro, trocou o Botafogo pelo Lyon, da França / Crédito: Jogada 10

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, rasgou elogios ao meia Thiago Almada, autor do golaço que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai, em Montevidéu, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo, na última sexta-feira (21). O comandante salientou o amadurecimento do meia, titular no triunfo no lugar do lesionado Lionel Messi. De acordo com o técnico, a transferência de Almada do Botafogo para o Lyon teve papel importante em seu desenvolvimento.

A ida dele para o futebol europeu foi fundamental e em poucos jogos ele conquistou uma vaga de titular no seu clube. É sinal de que o treinador viu coisas interessantes nele. Nós o conhecemos, eu o treinei no sub-20, ele passou por todas as categorias de base, esteve na Copa do Mundo. É preciso ir passo a passo, hoje ele deu sua contribuição, fez um gol bonito e acima de tudo joga do jeito que o time quer e isso é o mais importante", disse.

Sem Messi, Dybala e Lautaro Martínez, Almada deve ser titular na terça-feira (25) diante do Brasil, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. No entanto, Scaloni não quis adiantar a escalação para o duelo que pode sacramentar a classificação da Argentina à Copa do Mundo de 2026. Para isso, basta somente um empate contra os brasileiros. Argentina deve ter o retorno do meia De Paul Todavia, o comandante indicou que pode colocar De Paul como titular. Afinal, ele desfalcou a Argentina contra o Uruguai por conta de dores musculares. “O mais importante são os jogadores. Enquanto eles estiverem aqui, podemos jogar de uma certa maneira e, então, se tivermos que nos esforçar como fizemos nos minutos finais (contra Uruguai), faremos isso. Não temos problema em fazer isso. Veremos na próxima semana, desde que joguemos dessa maneira e eles estejam confortáveis. Acho que De Paul vai chegar”.