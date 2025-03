Sport marca no fim e larga na frente na final do Pernambucano

O Sport abriu 2 a 0, cedeu o empate, mas venceu o Retrô por 3 a 2 neste sábado (22) pela ida da final do Campeonato Pernambucano, na Arena de Pernambuco. Richard Franco (contra) e Lucas Lima, de pênalti, marcaram para o Leão, enquanto Fernandinho e Radsley igualaram. Entretanto, o centroavante Pablo deu números finais aos 41 do segundo tempo.

As equipes voltam a se enfrentar na Ilha do Retiro, com mando do Leão. O duelo, aliás, ainda não tem data marcada, mas deve ser ainda em abril, afinal, o Sport terá até lá compromissos pela Copa do Nordeste e pelo Brasileirão. Já o Retrô só estreará na Série C no final de semana dos dias 12 e 13 de abril.