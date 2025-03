Seleção Brasileira alcança expressiva marca após renovar contrato com a Nike

Novo acordo do Brasil com a Nike supera em valores a parceria da fornecedora de material esportivo com a Alemanha / Crédito: Jogada 10

A extensão da parceria entre a Seleção Brasileira e a Nike teve início positivo. Afinal, o time canarinho venceu a Colômbia por 2 a 1, na última quinta-feira (20). As partes anunciaram em dezembro do ano passado a renovação de contrato até 2038. Assim, com o novo acordo, que passará a valer em 2027, passou a ser dono do maior vínculo de fornecimento esportivo entre seleções, de acordo com o “Lance”. Para concluir o acerto, Brasil e a Nike chegaram a um acerto em torno de 105 milhões de dólares (o equivalente a R$ 595 milhões na cotação atual). Levando em consideração bônus, royalties e outros aspectos, a remuneração pelo patrocínio pode alcançar R$ 1 bilhão por ano.

O atual vínculo da fornecedora de material esportivo norte-americana e a Seleção Brasileira expira em 2026 e possibilita um lucro de 35 milhões de dólares (pouco mais de R$ 200 milhões na cotação atual). Com esta extensão da parceria, outro acordo da empresa que chega mais próximo é com a Alemanha. O atual contrato da Nike com a Alemanha, ampliado no começo de 2024, rende 100 milhões de dólares anuais (o equivalente a R$ 572 na cotação atual).

Seleção Brasileira tem quatro novos jogadores convocados O técnico Dorival Júnior convocou nesta sexta-feira (21), quatro novos jogadores para o próximo duelo da Seleção Brasileira. O goleiro Weverton, o zagueiro Beraldo e os volantes João Gomes e Éderson foram chamados para integrar a delegação que vai encarar a Argentina, na próxima terça-feira (25), em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa. O quarteto chega para substituir Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Gerson e Alisson. Eles não vão viajar com a delegação para Buenos Aires e não enfrentam a Argentina no Monumental de Núñez. Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães estavam pendurados e receberam o cartão amarelo no embate contra a Colômbia, nesta quinta (20). Assim, eles terão que cumprir suspensão. Já Gerson segue com dores na região posterior da coxa esquerda, mas exames de imagem não constataram lesão. Ele deixou o duelo contra os colombianos ainda no primeiro tempo.