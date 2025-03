Presidente da Chapecoense ameaça tirar o clube da Federação Catarinense

Revoltado com a marcação do pênalti que garantiu o título ao Avaí, Alex Passos provoca a Federação Catarinense. Veja!

Os próximos dias serão agitados no futebol catarinense. Afinal, o presidente Alex Passos, da Chapecoense, vice-campeã estadual, lançou a ameça: pode tirar o clube da federação local. Tudo porque a Chape ficou revoltada com a marcação de um pênalti para o Avaí, no empate por 1 a 1, neste sábado (22), no Ressacada, em Florianópolis, pelo jogo de volta da final. Os donos da casa converteram o disparo e, com a melhor campanha, sagraram-se campeões ao igualar o score. Para os visitantes, depois de um empate por 2 a 2 na ida, só o triunfo interessava.

Aos 29 minutos do segundo tempo, o VAR demorou sete minutos para revisar um pênalti e marcá-lo, gatilho para os dirigentes da Chapecoense soltarem suas cobras e lagartos contra a arbitragem. Irritado com quem comanda o futebol catarinense, Passos, por exemplo, já acenou para outras federações.