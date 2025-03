Portugal x Dinamarca: onde assistir, escalações e arbitragem

Portugal e Dinamarca se enfrentam neste domingo (23), às 16h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR), no jogo de volta das quartas de final da Uefa Nations League. Após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, a equipe terá que vencer por dois gols de diferença em casa para chegar às semifinais. No caso de vitória por um gol, o jogo vai para a prorrogação e, possivelmente, pênaltis. Aos dinamarqueses, basta o empate.

Onde Assistir

O Disney+ Premium transmite ao vivo.