Palmeiras tropeça na estreia do Brasileirão feminino

Uma das equipes mais fortes do futebol feminino brasileiro, o Palmeiras fez, no fim da noite deste sábado (22/3), a sua estreia no Campeonato Brasileiro da categoria. Recebeu o Bragantino na Arena Barueri. Entrou como favorita. Mas tropeçou. Aplicada taticamente e fechando bem os espaços, a equipe do Bragantino viu as palestrinas terem o domínio, porém, sem sucesso no arremate final. Assim, as visitantes garantiram o empate em 0 a 0.

Na segunda rodada, o Palmeiras visita o América-MG, na quarta-feira, 26/3. Também na quarta, o Bragantino receberá o Internacional.