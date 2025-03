Noruega goleia Moldávia em estreia das Eliminatórias para 2026

A Noruega teve uma estreia de gala nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos EUA, no México e no Canadá. Amplamente superior, goleou a Moldávia por 5 a 0, com direito a quatro gols no primeiro tempo. Ryerson, Haaland, Aasgard, Sorloth e Donnum foram os artilheiros da noite. Com o resultados, os vikings lideram o Grupo I, com três pontos.

Na próxima terça, os noruegueses jogam a segunda rodada do grupo, fora de casa, diante de Israel. Novamente como anfitriã, a Moldávia recebe a Estônia para tentar se recuperar.