Isaque sofre lesão no joelho e desfalca Fluminense por dois meses

Joia tricolor fez exame de imagem e teve constatada uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito

O Fluminense sofreu uma nova baixa para a sequência da temporada. O atacante Isaque realizou exames de imagem, neste sábado (22), e teve constatada uma lesão grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito. Assim, a joia tricolor desfalcará a equipe por pelo menos dois meses.

Além de Isaque, o Fluminense também perdeu Riquelme nesta semana. O jovem meia sofreu a mesma lesão, mas no joelho esquerdo. Assim, a dupla que se destacou na categoria de base com a “Esquadrilha 07” com as conquistas da Copa do Brasil e Brasileirão sub-17 se reencontrará no departamento médico tricolor nos próximos dois meses.

Nos últimos anos, outros dois jogadores formados em Xerém sofreram a mesma lesão. Em 2023, Alexsander lesionou o ligamento colateral medial do joelho esquerdo e ficou fora de combate por um mês. Entretanto, ele sofreu um outro problema muscular mais grave na reta final do tratamento, o que atrasou o retorno. Já no ano passado, André machucou o joelho direito.

