Homem sofre descarga elétrica antes de treino da Seleção e morre

Acidente ocorreu na tarde deste sábado (22), no Mané Garrincha. Atividade da Seleção começou com atraso

O técnico de som Renato Pena do Carmo, de 32 anos, sofreu uma descarga elétrica e morreu, na tarde deste sábado (22), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal, antes do treino da Seleção Brasileira. Os bombeiros confirmam o óbito, de acordo com o site “Uol”.

Do Carmo era um prestador de serviço que estava em uma área alugada do Mané Garrincha. No local, ele fazia a montagem de estruturas para um evento, programado para este sábado e cancelado após o acidente fatal.