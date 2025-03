Haaland fala sobre chance de sair em caso de punição ao Manchester City

Enquanto equipe inglesa não faz boa temporada, atacante norueguês soma 29 gols no ano e é destaque do time

As audiências iniciaram em setembro e terminaram em dezembro de 2o24. No entanto, ainda não há um resultado final sobre o caso. O City pode perder pontos ou até mesmo ser rebaixado na Premier League.

O centroavante Erling Haaland afirmou não estar preocupado com uma possível punição do Manchester City por conta das 115 acusações de violações financeiras na Premier League. O artilheiro dos Citizens renovou recentemente seu contrato que, agora, tem validade até junho de 2034.

Haaland, com a Noruega durante a Data Fifa, demonstrou confiança no julgamento do caso do seu time.

“Eu não faço isso quando assino um contrato de nove anos e meio. Eu já disse 300 vezes por que assinei esse contrato. Falei com o clube, tive uma boa impressão e concordei no final. É por isso”, disse Haaland, antes do jogo contra a Moldávia, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo.

A temporada dos Citizens não é boa. Eliminado da Champions League pelo Real Madrid ainda nos playoffs, o time do técnico Pep Guardiola está na quinta colocação do Campeonato Inglês, fora da disputa do título. Afinal, o Liverpool, líder isolado da competição, soma 22 pontos a mais na tabela de classificação. Assim, a briga é por uma vaga na principal competição continental. Por outro lado, a equipe pode conquistar a taça da Copa da Inglaterra.

“É assim que acontece às vezes. É diferente quando você ganha a Premier League nos dois anos e não está na disputa pelo título. Mas você não pode ganhar todos os anos”, disse o atacante norueguês, que já anotou 29 gols pelo Manchester City nesta temporada.