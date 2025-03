Guga e Samuel Xavier acirram disputa pela titularidade na lateral do Fluminense

Mano Menezes alternou entre os dois jogadores neste primeiro trimestre e ainda não definiu um titular absoluto da posição para a temporada / Crédito: Jogada 10

Ao longo dessas duas semanas de Data-Fifa, o técnico Mano Menezes terá a tarefa de fazer ajustes no Fluminense para a estreia pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o Tricolor mede forças com o Fortaleza no dia 29, às 18h30 (de Brasília), no Castelão, porém o comandante tem uma disputa aberta na lateral-direita. Afinal, na disputa do Carioca, o treinador alternou entre Samuel Xavier e Guga no setor. No entanto, nenhum dos dois jogadores, até aqui, demonstraram consistência para se firmar e seguir entre os onze em 2025. Por um lado, é bom ter duas opções qualificadas, mas por outro, é preciso definir quem está à frente nessa briga sadia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dessa forma, a indefinição ficou evidente na decisão do Estadual, visto que em cada jogo diante do Flamengo, um deles foi utilizado. O camisa 2, que foi titular absoluto nos títulos da Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana em 2024, atuou por 90 minutos no segundo jogo e disputou 10 partidas até aqui, com um gol.

Guga, por sua vez, figurou entre os onze no primeiro jogo, na derrota por 2 a 1. Mais jovem, o lateral tem tido melhor desempenho defensivo e aparece com mais frequência no corredor, para explorar a linha de fundo. No entanto, nas vezes em que Arias atuou mais aberto, o treinador optou por Samuel. “Eu busco todos os dias a condição de titular. Tem uma disputa boa, Samuel é um excelente atleta, excelente profissional. Fazia tempo que eu não jogava dois jogos seguidos. Eu trabalho com total seriedade. Busco sempre meu lugar de titular. Todo mundo vem me elogiando, mas é fruto de trabalho e esforço. Espero esse ano ter uma frequência e ajudar o Fluminense”, disse o camisa 23, no início de fevereiro.