Freytes e auxiliar do Fluminense serão julgados por expulsão na final do Carioca

Expulsos no jogo de ida da final do Campeonato Carioca diante do Flamengo, o zagueiro Freytes e o auxiliar-técnico do Fluminense, Sidnei Lobo, serão julgados no dia 31 de março pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ), a partir das 15h (de Brasília). A dupla corre risco de levar gancho.

Freytes levou o cartão vermelho por confusão com o atacante Luiz Araújo após o apito final do árbitro. Assim, acabou denunciado no artigo 250, § 1º, inciso II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita a infração por “empurrar acintosamente o companheiro ou adversário, fora da disputa da jogada”. Dessa maneira, pode pegar gancho de um a três jogos.