França x Croácia: onde assistir, escalações e arbitragem

França e Croácia se enfrentam neste domingo (23), às 16h45, no jogo de volta das quartas de final da Uefa Nations League. Após a derrota por 2 a 0 na primeira perna da eliminatória, os atuais vice-campeões do mundo terão que vencer por três gols de diferença para chegarem às semifinais. Vitória por dois gols leva a decisão para a prorrogação e, caso permaneça a igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis. Quem passar enfrentará o vencedor de Espanha e Holanda.

O zagueiro do Liverpool, Ibrahima Konaté, teve uma noite para esquecer na quinta-feira. Além de cometer um pênalti bizarro ao tocar a bola com a mão, precisou ser substituído ainda no intervalo. A princípio, a Federação Francesa informou que a saída ocorreu por lesão.

No entanto, Deschamps esclareceu que a mudança aconteceu por questões técnicas, o que significa que Konaté não está lesionado. Mesmo assim, a tendência é que Dayot Upamecano assuma a vaga na defesa no jogo de volta.

Mais à frente, Ousmane Dembélé pode manter sua posição centralizada no ataque. No entanto, Michael Olise e Bradley Barcola são opções viáveis e podem aparecer entre os titulares para trazer novas dinâmicas ofensivas.

Como chega a Croácia

Já a Croácia, em suma, não tem novas preocupações médicas após a primeira partida. No entanto, Luka Sucic, do Real Sociedad, lesionou-se antes da vitória de quinta-feira e segue fora da equipe. Com praticamente todo o elenco à disposição, Dalic pode optar por um esquema mais defensivo. Dessa forma, há a possibilidade de Borna Sosa entrar como ala em um sistema com três zagueiros, o que deixaria Martin Baturina no banco.