Flamengo lança plataforma de vendas de ingresso; saiba detalhes

Nova plataforma vai estrear com vendas para a partida entre Rubro-Negro e Internacional, pela estreia do Campeonato Brasileiro

O Flamengo divulgou, neste sábado (22), o lançamento de uma plataforma própria para venda de ingressos. A tiqueteira do Rubro-Negro será lançada na próxima segunda-feira, 24 de março. Além disso, o clube antecipou que vai lançar em um futuro próximo o novo programa de sócio-torcedor.

Os torcedores do Flamengo, afinal, poderão adquirir ingressos por meio da plataforma ingressos.flamengo.com.br. O clube promete tornar a experiência de compra “mais ágil, segura e fácil de navegar”. O primeiro jogo disponível será o duelo contra o Internacional, no dia 29, pela estreia do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será, às 21h, no Maracanã.