Filho de Felipe Melo, Davi celebra título da base do Fluminense

A equipe Sub-20 do Fluminense conquistou o primeiro título da base na temporada, na última sexta-feira (22). Os Moleques de Xerém derrotaram o Nova Iguaçu por 2 a 0, na grande decisão da FIFA Referee Cup Sub-20. Um dos destaques do confronto foi o meia Davi Melo, que é filho de Felipe Melo, ex-jogador de futebol e com passagem pelo Tricolor. O jovem atleta celebrou o gol e o título. “Fico muito feliz não apenas com o gol, mas de contribuir com a conquista do nosso título. Fizemos um bom campeonato, e toda a equipe demonstrou o seu melhor para garantirmos a taça. Começar a temporada com essa conquista é muito importante, agora é seguir trabalhando em busca dos outros objetivos no ano de 2025”, disse Davi Melo.

