Ferroviário supera CRB fora de casa e entra no G4 da Copa do Nordeste

Time cearense chega a sete pontos no Grupo A e só depende de si para avançar para a segunda fase do torneio regional

O Ferroviário conquistou uma importante vitória fora de casa e entrou no G4 da Copa do Nordeste. Na noite desta sexta-feira (21), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), o time cearense derrotou por 2 a 1 o CRB pela sexta rodada.

Ciel anotou os gols do Ferrão aos 20 minutos do primeiro tempo e 19 minutos da etapa final. Para o Galo alagoano, Thiaguinho anotou aos 48 minutos do segundo tempo.