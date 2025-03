Estádio lotado, golaço e lendas: a despedida de Diego Ribas do Werder Bremen

Diego Ribas viveu um dia especial neste sábado (22). O ex-meia do Flamengo recebeu um jogo de despedida pelo Werder Bremen (ALE), ONDE atuou entre 2006 e 2009 e tornou-se ídolo na Alemanha. Atualmente com 40 anos, ele está aposentado dos gramados desde 2022. O jogo aconteceu no Weserstadion, casa do clube alemão, que contou com mais de 42 mil torcedores.

Diego atuou nas duas equipes — um tempo em cada —, e as lendas do Werder levaram a melhor na festa: vitória por 6 a 5, com direito a três gols do camisa 10 e um de Davi, filho de 14 anos do ex-meia.