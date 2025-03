Espanha x Holanda: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções decidem em Valência, na Espanha, uma vaga nas semifinais da Uefa Nations Legue neste domingo (23), às 16h45 (de Brasília) / Crédito: Jogada 10

Após empatarem por 2 a 2 em jogo emocionante no jogo de ida, Espanha e Holanda entram em campo neste domingo (23), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Mestalla, em Valência (ESP). O jogo vale ao vencedor uma vaga nas semifinais da Uefa Nations League. Em caso de nova igualdade no placar, prorrogação e, possivelmente, pênaltis. Onde Assistir O Sportv 2 transmite ao vivo.

A Espanha, em suma, terá uma baixa importante para o confronto. O zagueiro Pau Cubarsí, que precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo na quinta-feira, não se recuperou e já foi cortado da lista de convocados. Com isso, Dean Huijsen, que entrou no lugar de Cubarsí na partida de ida, pode fazer sua estreia como titular na defesa espanhola.

Além disso, Mikel Merino e Dani Olmo aparecem como opções para mudanças no time titular. No entanto, a tendência é que ambos comecem novamente no banco, enquanto o capitão Álvaro Morata seguirá como referência no ataque. Fora a ausência de Cubarsí, a Espanha não enfrenta outros problemas físicos no elenco e deverá manter sua estrutura habitual. Como chega a Holanda Do lado holandês, Ian Maatsen foi convocado de última hora para substituir Hato, que está suspenso após a expulsão. Enquanto isso, Jurrien Timber, que estava na pré-lista, ficou fora devido a um problema de saúde. Com a suspensão de Hato, a defesa precisará de ajustes. Assim, Jeremie Frimpong deve atuar como lateral-direito, enquanto Lutsharel Geertruida provavelmente jogará na lateral esquerda. Além disso, Xavi Simons pode ganhar espaço na escalação e jogar pela direita. Já no setor ofensivo, Memphis Depay deve continuar como titular, enquanto Justin Kluivert e Cody Gakpo também têm boas chances de figurar no trio de ataque.