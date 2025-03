Cruzeiro x Grêmio (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem duelo pela estreia do Campeonato Brasileiro Feminino, neste domingo (23), às 18h30, no Castor Cifuentes, em Nova Lima

Com elencos renovados para a temporada, Cruzeiro e Grêmio se enfrentam pela estreia do Campeonato Brasileiro Feminino, às 18h30, neste domingo (23) (23). A bola rola no Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG). Ambas as equipes já fizeram suas estreias na temporada, porém, foram eliminadas da Supercopa Feminina pelo Corinthians.

Aliás, as Cabulosas reencontram as Gurias Gremistas depois de 9 meses. O último encontro foi pelo Brasileirão Feminino 2024, em partida válida pela 13ª rodada. Na ocasião, o Grêmio se saiu melhor e venceu o Cruzeiro pelo placar de 1 a 0, com o gol da vitória anotado pela meia, Giovaninha. O confronto histórico entre as equipes, entretanto, é bastante equilibrado. Em oito embates, foram duas vitórias do Cruzeiro, quatro triunfos do Grêmio e apenas um empate.